Mertens offerto ad un'altra squadra in Serie A: la notizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono diverse le voci che ruotano intorno alla figura di Dries Mertens e al suo rinnovo con il Napoli, che ad oggi sembra molto lontano. Il belga ha un contratto in scadenza al termine di questo mese e il suo futuro è ancora in bilico tra Napoli e nuove destinazioni. La mail inviata dall'entourage del calciatore alla dirigenza azzurra chiedeva 4 milioni di stipendio, che sono stati rifiutati dal Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello sport, dopo tale rifiuto il belga è stato offerto anche alla Roma. FOTO: Getty Images, Mertens Per scendere in campo con Mourinho l'attaccante azzurro numero 14 sarebbe disponibile a scendere a circa 3,5 milioni. Anche in questo caso, fattore determinante per definire lo stipendio è l'età del belga: i suoi 35 anni, sebbene il calciatore sia ancora in ottima ...

