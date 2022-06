Mercoledi 8 Giugno 2022 Sky Cinema, Pazze di me (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pazze di meFrancesco Mandelli in una commedia di Fausto Brizzi. Circondato in famiglia solo da donne, un trentenne fatica a mantenere le relazioni d'amore. Finche' non incontra la deliziosa Giulia.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Moonrise Kingdom - Una fuga d'amoreCommedia di Wes Anderson con Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton e Bill Murray. 1965: due dodicenni innamorati fuggono nei boschi, mentre una tempesta sta per abbattersi sulla... Leggi su digital-news (Di mercoledì 8 giugno 2022)di meFrancesco Mandelli in una commedia di Fausto Brizzi. Circondato in famiglia solo da donne, un trentenne fatica a mantenere le relazioni d'amore. Finche' non incontra la deliziosa Giulia.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Moonrise Kingdom - Una fuga d'amoreCommedia di Wes Anderson con Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton e Bill Murray. 1965: due dodicenni innamorati fuggono nei boschi, mentre una tempesta sta per abbattersi sulla...

