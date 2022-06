LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 40-50, Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: Shields guida Milano a +10, difficoltà in attacco per le V-nere (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-52 TRIPLA DI TEODOSIC, -5 Virtus Bologna! 44-52 Schiacciata di Melli dopo una magia di Hines! 44-50 Semi-gancio di Sampson, parziale di 4-0 dei bianconeri che accorciano ancora e tornano a -6! La Segafredo Arena è una bolgia! 42-50 Schiacciata di Alibegovic pazzesca su assist di Teodosic! Inizia l’ultima frazione alla Segafredo Arena! Errore per Alibegovic sulla sirena: finisce qui il terzo quarto, con l’Olimpia Milano avanti 40-50 grazie ad un parziale di 13-22 che ha spaccato la partita. Pochi minuti ci separano dall’ultimo quarto di questa gara-1 della Finale Scudetto! 40-50 2/2 per Shields, che sale a quota 18 punti riportando in doppia cifra il margine sulla Virtus ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47-52 TRIPLA DI TEODOSIC, -5! 44-52 Schiacciata di Melli dopo una magia di Hines! 44-50 Semi-gancio di Sampson, parziale di 4-0 dei bianconeri che accorciano ancora e tornano a -6! La Segafredo Arena è una bolgia! 42-50 Schiacciata di Alibegovic pazzesca su assist di Teodosic! Inizia l’ultima frazione alla Segafredo Arena! Errore per Alibegovic sulla sirena: finisce qui il terzo quarto, con l’avanti 40-50 grazie ad un parziale di 13-22 che ha spaccato la partita. Pochi minuti ci separano dall’ultimo quarto di questa gara-1 dellaScudetto! 40-50 2/2 per, che sale a quota 18 punti riportando in doppia cifra il margine sulla...

