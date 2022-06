LIVE Sonego-Struff, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match da vincere in vista di un possibile derby con Berrettini (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la partita in tv/streaming – La cronaca di Sonego-Paire Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Stoccarda tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff. Sull’erba tedesca il piemontese va a caccia dei quarti dopo aver vinto in maniera abbastanza convincente il primo incontro con il francese Benoit Paire. Sonego, reduce da un periodo molto negativo, al Roland Garros ha mostrato segnali di ripresa e la sconfitta in cinque set contro colui che sarebbe stato il finalista a Parigi, Casper Ruud, certifica un rendimento in crescendo. Contro Paire, specialmente nel secondo set, si sono viste buone cose nella combinazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la partita in tv/streaming – La cronaca di-Paire Buongiorno e bentrovati alladelvalido per gli ottavi di finale dell’ATP ditra Lorenzoe Jan-Lennard. Sull’erba tedesca il piemontese va a caccia dei quarti dopo aver vinto in maniera abbastanza convincente il primo incontro con il francese Benoit Paire., reduce da un periodo molto negativo, al Roland Garros ha mostrato segnali di ripresa e la sconfitta in cinque set contro colui che sarebbe stato il finalista a Parigi, Casper Ruud, certifica un rendimento in crescendo. Contro Paire, specialmente nel secondo set, si sono viste buone cose nella combinazione ...

