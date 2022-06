LIVE Berrettini-Albot 6-2 4-6 1-0, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: subito una palla break salvata (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 GAME Berrettini: 16° ace, tiene seppur a fatica la battuta. AD-40 Berrettini non gioca il dritto definitivo, si salva con una volée tirata via, in pratica, dal corpo. 40-40, 2a parità: con una gran seconda carica si salva Berrettini. 40-AD Poco reattivo Berrettini col rovescio dopo il servizio, altra palla break Albot. 40-40 L’ace numero 15 per cancellare la palla break! 30-40 Dritto in rete di Berrettini, c’è una palla break pericolosa per Albot. 30-30 Gran dritto incrociato vincente di Albot, che poi si scusa perché c’è anche stata la deviazione del nastro. 30-15 14° ace ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 GAME: 16° ace, tiene seppur a fatica la battuta. AD-40non gioca il dritto definitivo, si salva con una volée tirata via, in pratica, dal corpo. 40-40, 2a parità: con una gran seconda carica si salva. 40-AD Poco reattivocol rovescio dopo il servizio, altra. 40-40 L’ace numero 15 per cancellare la! 30-40 Dritto in rete di, c’è unapericolosa per. 30-30 Gran dritto incrociato vincente di, che poi si scusa perché c’è anche stata la deviazione del nastro. 30-15 14° ace ...

