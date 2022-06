L'ira del centrodestra: "Il Pd esulta per un colpo ai lavoratori" (Di mercoledì 8 giugno 2022) La rabbia del vicepresidente del Ppe: "Non è stato approvato un emendamento che permetteva alle industrie del settore dell’auto di poter affrontare la transizione ecologica con la possibilità di difendere l’occupazione" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) La rabbia del vicepresidente del Ppe: "Non è stato approvato un emendamento che permetteva alle industrie del settore dell’auto di poter affrontare la transizione ecologica con la possibilità di difendere l’occupazione"

Advertising

ascochita : RT @Avvocatocapita1: Pazzesco. Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni” ht… - ira_grassi : RT @team_world_shop: Arriva su - EmilioBerettaF1 : Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni”… - Leonida62 : RT @FulvioAlbanese: Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni”. ANNULLATE SUB… - Pragma_News : Bacoli, bibite vietate e bagnanti perquisiti. L'ira del sindaco: 'Operatori balneari non sono i padroni' by… -