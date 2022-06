La criptovaluta di Fortnite è una truffa: Epic Games mette in guardia i fan (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'amministratore delegato ha già allertato i legali per combattere i tentativi di scam di Fortnite Token Leggi su wired (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'amministratore delegato ha già allertato i legali per combattere i tentativi di scam diToken

Advertising

andreastoolbox : La criptovaluta di Fortnite è una truffa: Epic Games mette in guardia i fan | Wired Italia - David_c05 : Tim Sweeney (CEO Epic Games): la criptovaluta Fortnite Token è una truffa - GameXperienceIT : Fortnite Token, Epic Games afferma che non si tratta di una criptovaluta ufficiale - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Tim Sweeney (CEO Epic Games): la criptovaluta Fortnite Token è una truffa) è stato pubbli… - GiocareOra : Il CEO di Fortnite denuncia la criptovaluta come una truffa -