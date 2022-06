Kim Kardashian: “Per restare giovane mangerei anche la ca*ca” (Di mercoledì 8 giugno 2022) In un'intervista al New York Times, l'imprenditrice digitale ha rivelato che proverebbe di tutto, anche cose estreme, per fermare il tempo e restare giovane e bella. Le sue parole non sono certo passate inosservate e in molti hanno criticato la sua dichiarazione: “L’ossessione di provare a definire la natura è da pazzi. Invecchiare è perfettamente normale". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) In un'intervista al New York Times, l'imprenditrice digitale ha rivelato che proverebbe di tutto,cose estreme, per fermare il tempo ee bella. Le sue parole non sono certo passate inosservate e in molti hanno criticato la sua dichiarazione: “L’ossessione di provare a definire la natura è da pazzi. Invecchiare è perfettamente normale". L'articolo proviene da DireDonna.

