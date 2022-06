Juventus, Berardi la prima scelta. Piace Mudryk (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Juventus cerca le alternative ad Angel Di Maria. Primi contatti avviati con il Sassuolo per Domenico Berardi. Le altre opzioni, secondo Sky Sport, sono Filip Kostic (classe 1992 dell’Eintracht Francoforte) e Mykhaylo Mudryk (classe 2001 dello Shakhtar Donetsk). Intanto si continua a lavorare con l’Atletico Madrid per il ritorno di Morata. Le parti stanno studiando le varie possibilità per arrivare a un accordo: una di queste potrebbe essere l’inserimento di Kean come contropartita. Si cerca uno sconto sul prezzo del cartellino di Morata, rispetto alle cifre pattuite due anni fa per l’eventuale riscatto (che non è avvenuto) a 35 milioni di euro. Come ultima ipotesi, potrebbe anche esserci l’eventualità di un nuovo prestito. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lacerca le alternative ad Angel Di Maria. Primi contatti avviati con il Sassuolo per Domenico. Le altre opzioni, secondo Sky Sport, sono Filip Kostic (classe 1992 dell’Eintracht Francoforte) e Mykhaylo(classe 2001 dello Shakhtar Donetsk). Intanto si continua a lavorare con l’Atletico Madrid per il ritorno di Morata. Le parti stanno studiando le varie possibilità per arrivare a un accordo: una di queste potrebbe essere l’inserimento di Kean come contropartita. Si cerca uno sconto sul prezzo del cartellino di Morata, rispetto alle cifre pattuite due anni fa per l’eventuale riscatto (che non è avvenuto) a 35 milioni di euro. Come ultima ipotesi, potrebbe anche esserci l’eventualità di un nuovo prestito. SportFace.

