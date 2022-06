Il Mostro dei Mari: dall’8 luglio su Netflix (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Mostro dei Mari: il film d’animazione con le voci di Diego Abatantuono e Claudio SantaMaria uscirà solo su Netflix dall’8 luglio 2022 Il colosso dell’intrattenimento Netflix ha appena rilasciato trailer e post del film di animazione Il Mostro dei Mari che uscirà l’8 luglio 2022 sulla piattaforma di streaming in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La pellicola vedere alla regia il premio Oscar Chris Williams, già conosciuto per Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe. La versione italiana La versione italiana del film Il Mostro dei Mari sarà impreziosita dalle voci di Diego Abatantuono, che doppia il personaggio del Capitano Crow, da quella di Claudio ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildei: il film d’animazione con le voci di Diego Abatantuono e Claudio Santaa uscirà solo su2022 Il colosso dell’intrattenimentoha appena rilasciato trailer e post del film di animazione Ildeiche uscirà l’82022 sulla piattaforma di streaming in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La pellicola vedere alla regia il premio Oscar Chris Williams, già conosciuto per Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe. La versione italiana La versione italiana del film Ildeisarà impreziosita dalle voci di Diego Abatantuono, che doppia il personaggio del Capitano Crow, da quella di Claudio ...

