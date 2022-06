GUIDA TV 8 GIUGNO 2022: MERCOLEDÌ TRA L’ORA, CHI L’HA VISTO E SPECIALI REFERENDUM (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Torno Indietro e Cambio Vita – Film Rai2 ore 21.00: Tg2 Post: REFERENDUM – Attualità Rai3 ore 21.20: Chi L’HA VISTO? – Inchieste Rete4 ore 21.25: Controcorrente – Talk Show Canale5 ore 21.40: L’ORA: Inchiostro contro Piombo Novità – Serie-Tv Italia1 ore 21.25: Chicago Fire 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 21.15: TgLa7 Speciale REFERENDUM – Attualità Tv8 ore 21.30: 4 Matrimoni – Docu-Reality Nove ore 21.30: Un Paese a Dieta Novità – Docu-Reality I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.00: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 23.00: Una Pezza di Lundini – Comico Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Torno Indietro e Cambio Vita – Film Rai2 ore 21.00: Tg2 Post:– Attualità Rai3 ore 21.20: Chi? – Inchieste Rete4 ore 21.25: Controcorrente – Talk Show Canale5 ore 21.40:: Inchiostro contro Piombo Novità – Serie-Tv Italia1 ore 21.25: Chicago Fire 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 21.15: TgLa7 Speciale– Attualità Tv8 ore 21.30: 4 Matrimoni – Docu-Reality Nove ore 21.30: Un Paese a Dieta Novità – Docu-Reality I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.00: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 23.00: Una Pezza di Lundini – Comico Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – ...

