Gli oggetti di design più belli di sempre (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si sente spesso parlare di oggetti di design famosi, mostrati sulle riviste di settore e, ultimamente, spesso ostentati sui social. Ma ti sei mai chiesta che cos’è il design e che lavoro fa esattamente il designer? Il design, che dall’inglese si traduce letteralmente in “progetto”, viene spesso confuso con l’arte ma, in realtà, questa è una definizione riduttiva e a tratti errata. È più corretto dire che il design è un’arte quanto una scienza. Gli oggetti di design seguono processi calcolati, a volte a scapito del bello. Il design è la creazione di un’esperienza con tutto il processo che la anticipa, con lo scopo di restituire qualcosa che metta insieme invenzione e stile e, spesso, di trasferire un futuro immaginato in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si sente spesso parlare didifamosi, mostrati sulle riviste di settore e, ultimamente, spesso ostentati sui social. Ma ti sei mai chiesta che cos’è ile che lavoro fa esattamente iler? Il, che dall’inglese si traduce letteralmente in “progetto”, viene spesso confuso con l’arte ma, in realtà, questa è una definizione riduttiva e a tratti errata. È più corretto dire che ilè un’arte quanto una scienza. Glidiseguono processi calcolati, a volte a scapito del bello. Ilè la creazione di un’esperienza con tutto il processo che la anticipa, con lo scopo di restituire qualcosa che metta insieme invenzione e stile e, spesso, di trasferire un futuro immaginato in ...

Advertising

cesololinter194 : @cestmoinora @smgii1908 Ma si lui voleva andare ma io comunque non lo biasimo. Via conte via hakimi ti cerca la squ… - StudioNews2 : Qualche dritta ?? Ridurre l'utilizzo di oggetti monouso Cambiare più spesso gli pneumatici dell'auto,che erodendos… - ackvles : penso che stranger things sia la mia serie preferita perchè mi fa “vivere” gli anni che avrei sempre voluto vivere,… - MeLaLeggi : Annie Ernaux, 'Guarda le luci, amore mio', @lormaeditore traduzione di Lorenzo Flabbi è un 'diario di bordo' che ra… - literatiskid : sai che gli oggetti allo specchio sono sempre al rovescio e non capisco se sto sorridendo -