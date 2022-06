Gigi D’Alessio arriva la confessione sulla sua carriera

(Di mercoledì 8 giugno 2022)fa unainaspettatasua. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato il noto cantante.è sicuramente uno dei cantanti più amati in Italia, da moltissimi anni continua a conquistare il cuore del pubblico con le sue bellissime canzoni. Qualche mese fa è tornato al centro dell’attenzione, per via di suo figlio Luca, il giovane infatti ha partecipato ad Amici come cantante.fa alcune confessionisuaIntanto,è diventato per la quinta volta papà, il piccolo si chiama Francesco ed è bellissimo. Ora il noto cantante è pronto a portare al termine un altro traguardo importante, infatti il ...

Il prossimo 17 giugno il conduttore sarà in piazza del plebiscito a Napoli per " Uno come te - 30 anni insieme ", il concerto per i 30 anni di carriera di. E dal 30 giugno girerà le ...Venerdì, dalle 21, Piazza I° Maggio ospiterà LDA, Luca, il giovane cantante, figlio di, reduce dell'edizione di Amici 21, che si concederà al pubblico con un previsto firmacopie. La ... Gigi D’Alessio celebra i 30 anni di carriera con un concerto evento da piazza Plebiscito a Napoli in diretta su Rai1: ecco quando in tv