F1, GP Azerbaijan 2022: numeri, statistiche, curiosità. Occhio a Sergio Perez, è il pilota più blasonato a Baku! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 12 giugno la Formula Uno gareggerà a Baku, dove si disputerà il Gran Premio di Azerbaigian. Nonostante quella del 2022 sia nominalmente la sesta edizione dell’evento, ai fini statistici verrà considerato anche il cosiddetto GP d’Europa 2016. La ragione è quella di mantenere coerenza, perché quella prova, peraltro aperta dalle note dell’inno azero e non dalla nona sinfonia di Beethoven, si tenne sul medesimo tracciato dove si correrà domenica. In sostanza aveva solamente un’etichetta differente, salvo poi assumere gli attuali connotati dal 2017. VITTORIE Il dato più interessante è che sinora a Baku nessun pilota è ancora stato in grado di ripetere una propria affermazione! Infatti nel 2016 si è imposto Nico Rosberg, nel 2017 ha vinto Daniel Ricciardo, nel 2018 il primo a passare sotto la bandiera a scacchi è stato Lewis Hamilton, nel 2019 ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 12 giugno la Formula Uno gareggerà a Baku, dove si disputerà il Gran Premio di Azerbaigian. Nonostante quella delsia nominalmente la sesta edizione dell’evento, ai fini statistici verrà considerato anche il cosiddetto GP d’Europa 2016. La ragione è quella di mantenere coerenza, perché quella prova, peraltro aperta dalle note dell’inno azero e non dalla nona sinfonia di Beethoven, si tenne sul medesimo tracciato dove si correrà domenica. In sostanza aveva solamente un’etichetta differente, salvo poi assumere gli attuali connotati dal 2017. VITTORIE Il dato più interessante è che sinora a Baku nessunè ancora stato in grado di ripetere una propria affermazione! Infatti nel 2016 si è imposto Nico Rosberg, nel 2017 ha vinto Daniel Ricciardo, nel 2018 il primo a passare sotto la bandiera a scacchi è stato Lewis Hamilton, nel 2019 ha ...

Advertising

GiorgiaChiumer6 : + Un accessorio, c'è chi decide di metterlo e chi no, ci sono varie stampe e colori che posso essere usati a second… - Luxgraph : F1, Gp Azerbaijan: la Ferrari cerca la prima vittoria a Baku - fuoripistanet : La Formula 1 sbarca a Baku per l'ottavo appuntamento stagionale. Andiamo a scoprire la scelta di Pirelli per il Gra… - voceditalia : #F1 Azerbaijan: la Ferrari a Baku per sfatare un tabù. Leclerc deve recuperare 9 punti su Verstappen - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Gli ultimi 4 vincitori in F1 del GP d’Azerbaijan (nel 2016 fu GP d’Europa a Baku) ? Nel 2020 GP non disputato a causa del… -