Draghi-bis nel 2023? Ecco perché è possibile | il tutti contro tutti lo avvantaggia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Bisognerà aspettare il 27 giugno, quando saranno evidenti i vincitori e gli sconfitti di questa tornata amministrative, per capire il destino della legge elettorale per le Politiche. Quella attuale, il tanto contestato Rosatellum, si basa sull'esistenza di coalizioni che, in realtà, al momento mostrano più di una fragilità. Così, se l'esito del voto dovesse acuire le distanze tra il Pd e i Cinquestelle da una parte e tra la Lega e Fratelli d'Italia dall'altra, inevitabilmente tornerebbe alla carica il partito dei «proporzionalisti». Convinti che in un contesto così sfilacciato, l'unica legge capace di fotografare bene la situazione politica sia quella tanto cara alla Prima Repubblica. Tanto più che il taglio dei parlamentari, calato in un contesto maggioritario, crea anche dei problemi di rappresentanza al Senato, specie per quanto riguarda le regioni più piccole. Teoricamente il ...