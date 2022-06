Carmen Russo omaggia Raffaella Carrà con Tuca Tuca Remix (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il nuovo singolo di Carmen Russo è Tuca Tuca Remix: da un’idea di Enzo Paolo Turchi, un omaggio alla grande amica e artista Raffaella Carrà Da venerdì 10 giugno per l’etichetta Clodio Music esce: Tuca Tuca Remix interpretato da una raggiante Carmen Russo. Era un’Italia molto diversa quella del 1971, data in cui durante Canzonissima, Raffaella Carrà con la complicità di Enzo Paolo Turchi, rivoluzionarono letteralmente il sabato sera televisivo e magnetizzarono l’Italia intera con il Tuca Tuca. Da quel momento vennero ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il nuovo singolo di: da un’idea di Enzo Paolo Turchi, un omaggio alla grande amica e artistaDa venerdì 10 giugno per l’etichetta Clodio Music esce:interpretato da una raggiante. Era un’Italia molto diversa quella del 1971, data in cui durante Canzonissima,con la complicità di Enzo Paolo Turchi, rivoluzionarono letteralmente il sabato sera televisivo e magnetizzarono l’Italia intera con il. Da quel momento vennero ...

