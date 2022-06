Camila Giorgi-Dart interrotta per pioggia: orario prosecuzione, programma, tv, streaming WTA Nottingham 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) La pioggia è scesa inesorabile nel tardo pomeriggio di Nottingham costringendo gli organizzatori a interrompere il match degli ottavi tra l’azzurra Camila Giorgi e la padrona di casa Harriet Dart. Il torneo WTA britannico si prepara ad accogliere le giocatrici sul Centre Court domani a partire dalle 13.00 ora italiana, subito dopo la sfida che vedrà anteposte la greca Maria Sakkari e la canadese Rebecca Marino. Partita assai equilibrata quella a cui abbiamo assistito nel pomeriggio. Prima dello scroscio d’acqua il tabellone recitava 7-5 4-6 (1h36? il tempo di gioco), con un totale di scambi vinti da Giorgi di soli tre punti inferiore rispetto all’avversaria (63.66). Scopriamo nel dettaglio il nuovo programma di Camila Giorgi fissato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Laè scesa inesorabile nel tardo pomeriggio dicostringendo gli organizzatori a interrompere il match degli ottavi tra l’azzurrae la padrona di casa Harriet. Il torneo WTA britannico si prepara ad accogliere le giocatrici sul Centre Court domani a partire dalle 13.00 ora italiana, subito dopo la sfida che vedrà anteposte la greca Maria Sakkari e la canadese Rebecca Marino. Partita assai equilibrata quella a cui abbiamo assistito nel pomeriggio. Prima dello scroscio d’acqua il tabellone recitava 7-5 4-6 (1h36? il tempo di gioco), con un totale di scambi vinti dadi soli tre punti inferiore rispetto all’avversaria (63.66). Scopriamo nel dettaglio il nuovodifissato ...

Advertising

Kenmckinnon9 : WTA 250 Rothesay Open Nottingham Center Court Maria Sakkari vs Rebecca Marino 12:00pm… - sportal_it : Camila Giorgi: a Nottingham arriva l'imprevisto - federtennis : Interrotti e rinviati a domani i match di Lorenzo #Sonego e Camila #Giorgi a causa della pioggia ?? ??Stoccarda: S… - ArmandoSoave85 : Nottingham - set 1 - Harriet Dart vs Camila Giorgi 5-7, 6-4 - CamiGiorgi_fan : Nottingham - set 1 - Harriet Dart vs Camila Giorgi 5-7, 6-4 -