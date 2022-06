Bonus alberghi 2022: cos’è, a chi spetta, requisiti e come fare domanda (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Rettifica e linee guida indicate dal Ministero del Turismo. Bonus alberghi 2022: cos’è e come fare domanda L’apertura della piattaforma attraverso la quale hotel e strutture ricettive potranno inoltrare domande per richiedere il cosiddetto Bonus alberghi 2022 è slittata di alcuni giorni. Con la misura, è possibile avere accesso a un credito d’imposta del 65%. L’agevolazione è rivolta a tutte le strutture che hanno sostenuto spese per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica e/o edilizia, fino a un massimo di 200 mila euro. Secondo quanto riferito dal Ministero del Turismo con un Avviso pubblico datato 27 maggio 2022, era stato comunicato che le domande per accedere al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Rettifica e linee guida indicate dal Ministero del Turismo.L’apertura della piattaforma attraverso la quale hotel e strutture ricettive potranno inoltrare domande per richiedere il cosiddettoè slittata di alcuni giorni. Con la misura, è possibile avere accesso a un credito d’imposta del 65%. L’agevolazione è rivolta a tutte le strutture che hanno sostenuto spese per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica e/o edilizia, fino a un massimo di 200 mila euro. Secondo quanto riferito dal Ministero del Turismo con un Avviso pubblico datato 27 maggio, era stato comunicato che le domande per accedere al ...

