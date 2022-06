maddanena : RT @Patroclouds: Mi appare una pubblicità di un night club di Anzio qui su Twitter, con una casalinga mezza nuda che si esibirà sabato. No,… - BRADYPUSS : RT @Patroclouds: Mi appare una pubblicità di un night club di Anzio qui su Twitter, con una casalinga mezza nuda che si esibirà sabato. No,… - Patroclouds : Mi appare una pubblicità di un night club di Anzio qui su Twitter, con una casalinga mezza nuda che si esibirà saba… - Anto70007062 : RT @yianniseinstein: @DavLucia @GerardLDonadoni @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @jacqui703 @migliaccio31 @aplsmith5 @Sensibilia8 @FriendArt… - DavLucia : RT @yianniseinstein: @DavLucia @GerardLDonadoni @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @jacqui703 @migliaccio31 @aplsmith5 @Sensibilia8 @FriendArt… -

Il Faro online

AdRiviera Mallozzi, a breve attivo il servizio spiaggia attrezzata per le persone con disabilità. L'Assessore Velia Fontana: ...Nel Lazio , nello specifico, l'attività di bonifica ha interessato i porti die Ventotene , ... fa comprendere quanto sia determinante l'impatto dell'uomosalute del mare. ' Anzio, sulla Riviera Mallozzi a breve sarà attiva la spiaggia attrezzata per i disabili Ad Anzio, sulla Riviera Mallozzi, a breve attivo il servizio spiaggia attrezzata per le persone con disabilità. L'Assessore Velia Fontana: "Espletata ...“Vogliamo parlare con il Sindaco”. Con questa richiesta stamattina alcuni operatori balneari sono entrati in Comune dirigendosi, non autorizzati, nella sala dove si riunisce la Giunta dell’Ente. Per q ...