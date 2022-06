Animali domestici, a Civitavecchia un incontro su come comportarsi con cani e gatti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Civitavecchia – I Delegati alla Tutela Animali del Comune di Civitavecchia, Lucia Bonomo e Luca Taricone, e Il sindaco Ernesto Tedesco invitano la cittadinanza a partecipare all’incontro che si terrà presso il Parco della Resistenza, alle 18 del 9 giugno prossimo, su “I giusti comportamenti da tenere con i nostri amici a 4 zampe”. Ne parleranno guardie ecozoofile, associazioni Animaliste e referenti delle Colonie feline. Durante la manifestazione, grazie all’associazione “Emergenze pelose”, i nostri amici a quattro zampe potranno essere sottoposti al test per la Leishmaniosi. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 11 e domenica 12 giugno ci sarà infatti il “3° weekend del microchip”, in ricordo di Luigi Peris. Presso la sede civitavecchiese della Guardia Ecozoofila nazionale, in via Tarquinia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022)– I Delegati alla Tuteladel Comune di, Lucia Bonomo e Luca Taricone, e Il sindaco Ernesto Tedesco invitano la cittadinanza a partecipare all’che si terrà presso il Parco della Resistenza, alle 18 del 9 giugno prossimo, su “I giusti comportamenti da tenere con i nostri amici a 4 zampe”. Ne parleranno guardie ecozoofile, associazioniste e referenti delle Colonie feline. Durante la manifestazione, grazie all’associazione “Emergenze pelose”, i nostri amici a quattro zampe potranno essere sottoposti al test per la Leishmaniosi. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 11 e domenica 12 giugno ci sarà infatti il “3° weekend del microchip”, in ricordo di Luigi Peris. Presso la sede civitavecchiese della Guardia Ecozoofila nazionale, in via Tarquinia ...

Advertising

enpaonlus : Cercate tra queste creature il compagno della vostra vita ?@lazampa? ?@RosannaMarani? ?@LobbaLuisa? ?@Valessiabi? - enpaonlus : I consigli di Westie per la salute dei nostri animali domestici ?@RestiamoAnimali? ?@reteanimalista? ?@chruggeriTg2… - Raff_Napolitano : Imam moderato: “Le donne sono come animali domestici” – VIDEO - engraver_it : Ciotola personalizzata per gatti / ceramica - 22oz 650ml (design 7) €24.95 La nostra ciotola personalizzata per… - Violetta_2021 : Le Donne sono Animali Domestici?????? Imam moderato ???????????? -