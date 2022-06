24enne cerca la madre su Tik Tok | lancia un appello

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Imperia- “Voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo. Era il 12 dicembre del 1997, quando nascevo a Imperia. A gennaio finalmente sono stata adottata da una famiglia meravigliosa: mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l’amore, che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza…”.Inizia così un video pubblicato su Tik Tok in cui Maria Elena Lombardo, 24 anni di Genova,unaffinché possa ritrovare e conoscere la propria mamma biologica che l’ha partorita a Imperia. “La vorrei conoscere per parlarle, ma niente di più – spiega -. Non ho intenzione di intraprendere un rapporto: se non se la sente: la capisco. Io ho la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà, non mi manca niente. Conoscerla sarebbe solo quel pezzo in più del puzzle mancante della mia vita”.Dopo aver compiuto ...