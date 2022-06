Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 20:30 (Di martedì 7 giugno 2022) Viabilità DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 20:20VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE DELLA Regione SUL RACCORDO IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA OSTIENSE, PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE SULL’A1 MILANO NAPOLI ALTEZZA NODO A24 Roma TERAMO DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DI LAVORI DISPOSTA LA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SULLA A24 Roma TERAMO DIREZIONE RACCORDO . SEMPRE PER LAVORI SULLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 20:20VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA OSTIENSE, PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONESUD. CODE SULL’A1 MILANO NAPOLI ALTEZZA NODO A24TERAMO DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DI LAVORI DISPOSTA LA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI SULLA A24TERAMO DIREZIONE RACCORDO . SEMPRE PER LAVORI SULLA ...

Vasco Rossi al Circo Massimo, le strade chiuse nell'area del concerto

Sabato e domenica, il doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo . Sul fronte della viabilità , come sottolinea Roma Mobilità, già dalla notte tra mercoledì e giovedì sono previsti divieti di sosta su via dei Cerchi ( tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole) e via ...

Jesolo, in 5.600 di corsa al chiaro di luna. Tutto pronto per la BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K

... per migliorarne sia la spettacolarità che la viabilità, e di conseguenza anche rimisurato. Per l'... Dopo il debutto sulla 'mezza' alla Roma - Ostia dello scorso 6 marzo e successivamente la ...