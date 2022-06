Vangelo di oggi, martedì 7 Giugno 2022: Mt 5,13-16 | Commento di Papa Francesco (Di martedì 7 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di martedì 7 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?” “Gesù ci invita a non avere paura di vivere nel mondo, anche se in esso a volte si L'articolo Vangelo di oggi, martedì 7 Giugno 2022: Mt 5,13-16 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?” “Gesù ci invita a non avere paura di vivere nel mondo, anche se in esso a volte si L'articolodi,13-16diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Karinarojasart3 : RT @EwtnItalia: Il Vangelo di oggi è di Matteo, capitolo 5, versetto 13-16. . Chi ricorda come prosegue il discorso di Nostro Signore Gesù… - EwtnItalia : Il Vangelo di oggi è di Matteo, capitolo 5, versetto 13-16. . Chi ricorda come prosegue il discorso di Nostro Signo… - GBussacchetti : Un Gesù diverso. è un altro vangelo quel che dicono quei Super Apostoli (2 Cor 11.4) nessuno oggi spiega chi fosse… - FrofriBri70 : RT @Don_Lazzara: @fabius10scudi Fanno più male all'annuncio del Vangelo e alla Chiesa, i cattivi cattolici o come si dice oggi i cattolici… - mtracca : RT @Don_Lazzara: @fabius10scudi Fanno più male all'annuncio del Vangelo e alla Chiesa, i cattivi cattolici o come si dice oggi i cattolici… -

Per una Chiesa accogliente senza mura divisorie Nella frase finale del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù fa un'affermazione che ci dà speranza e ... Qual è Ne parla Gesù al primo versetto di oggi, dove dice: 'Se mi amate, osserverete i miei ... Non portare l'umanità alla rovina ... Gesù è vissuto duemila anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato, sembra inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene ... Famiglia Cristiana Annunciare il Vangelo oggi, ad Ariccia il Capitolo generale dei Paolini I lavori sono iniziati il 29 maggio nella Casa Divin Maestro con 60 paolini provenienti da 22 nazioni diverse. Il Superiore generale don José Valdir de Castro: «Non è un evento riducibile alla Congreg ... Pentecoste. Un nuovo appello di Francesco per l'Ucraina Insegnare e ricordare: Papa Francesco, prima della preghiera del Regina Coeli attinge al Vangelo di oggi per mettere in risalto il significato più profondo della solennità della Pentecoste. E commenta ... Nella frase finale delche abbiamo ascoltato, Gesù fa un'affermazione che ci dà speranza e ... Qual è Ne parla Gesù al primo versetto di, dove dice: 'Se mi amate, osserverete i miei ...... Gesù è vissuto duemila anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque ilsembra superato, sembra inadeguato a parlare al nostrocon le sue esigenze e i suoi problemi. Viene ... Annunciare il Vangelo oggi, ad Ariccia il Capitolo generale dei Paolini I lavori sono iniziati il 29 maggio nella Casa Divin Maestro con 60 paolini provenienti da 22 nazioni diverse. Il Superiore generale don José Valdir de Castro: «Non è un evento riducibile alla Congreg ...Insegnare e ricordare: Papa Francesco, prima della preghiera del Regina Coeli attinge al Vangelo di oggi per mettere in risalto il significato più profondo della solennità della Pentecoste. E commenta ...