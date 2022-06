Uomini e Donne: Soraia dopo la scelta ha paura, ecco cosa succede (Di martedì 7 giugno 2022) Uomini e Donne, Soraia dopo la scelta ha paura: ecco cosa succede, parla direttamente l’ex-corteggiatrice del programma. L’ultima settimana di Uomini e Donne è stata sicuramente emozionante e sorprendente, nonché davvero seguitissima; le scelte di Luca e Veronica hanno tenuto incollati al televisore tantissimi telespettatori. L’ex-corteggiatrice parla dopo la scelta: le sue parole al magazine del programma.La Rimondi ha scelto Matteo, mentre Salatino, forse a sorpresa (anche viste le esterne) ha scelto Soraia; proprio l’ex-corteggiatrice, davvero stupita dalla scelta di Luca, ha raccontato delle sue parole al ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 giugno 2022)laha, parla direttamente l’ex-corteggiatrice del programma. L’ultima settimana diè stata sicuramente emozionante e sorprendente, nonché davvero seguitissima; le scelte di Luca e Veronica hanno tenuto incollati al televisore tantissimi telespettatori. L’ex-corteggiatrice parlala: le sue parole al magazine del programma.La Rimondi ha scelto Matteo, mentre Salatino, forse a sorpresa (anche viste le esterne) ha scelto; proprio l’ex-corteggiatrice, davvero stupita dalladi Luca, ha raccontato delle sue parole al ...

Advertising

luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - marattin : Guarderei a quanto di positivo c’è in questo tweet. La costruzione di una seria offerta politica liberal-democratic… - lauraboldrini : L'Italia introduca in tempi rapidi il #salariominimo, su cui nella notte l'Ue ha trovato l'accordo. Il nostro Paes… - SandroBonomi2 : RT @marattin: Guarderei a quanto di positivo c’è in questo tweet. La costruzione di una seria offerta politica liberal-democratica difficil… - ANGELVSREPROBI : una donna si difende da maschietti di merda, subito nei commenti gli uomini insultano le donne sul peso, rega ma gl… -