Ultime Notizie – Omicron 5, sottovariante BA.5 più contagiosa ma meno grave? Il parere degli esperti (Di martedì 7 giugno 2022) La sottovariante di Omicron BA.5 spinge i contagi da Covid-19 in Portogallo e Germania. Ma secondo i dati dell’Università americana Johns Hopkin non si nota un aumento dei decessi e dei casi gavi. Un segnale che fa ben sperare. Da Bassetti, a Pregliasco a Gismondo, ecco cosa ne pensano i virologi e gli esperti italiani. Secondo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, “se una variante si diffonde è perché ha assunto caratteristiche che ne determinano qualche vantaggio: o perché infetta più facilmente le cellule, o perché riesce ad evadere più facilmente le difese immunitarie date da una precedente infezione o vaccinazione”. “Il fatto che” la sottovariante BA.5 “infetti più facilmente – precisa all’Adnkronos Salute – non vuol dire che causa malattia più grave. Ma, come al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) LadiBA.5 spinge i contagi da Covid-19 in Portogallo e Germania. Ma secondo i dati dell’Università americana Johns Hopkin non si nota un aumento dei decessi e dei casi gavi. Un segnale che fa ben sperare. Da Bassetti, a Pregliasco a Gismondo, ecco cosa ne pensano i virologi e gliitaliani. Secondo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, “se una variante si diffonde è perché ha assunto caratteristiche che ne determinano qualche vantaggio: o perché infetta più facilmente le cellule, o perché riesce ad evadere più facilmente le difese immunitarie date da una precedente infezione o vaccinazione”. “Il fatto che” laBA.5 “infetti più facilmente – precisa all’Adnkronos Salute – non vuol dire che causa malattia più. Ma, come al ...

