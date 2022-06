Ucraina: Italia moderata, 'Draghi contenga arroganza ambasciatore Razov' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Italia moderata, si rivolge ad Ella Signor Presidente del Consiglio Mario Draghi perché con la sua autorevolezza e il rispetto che ha per le nostre istituzioni provveda a contenere l'arroganza di un ambasciatore straniero ospite del nostro Paese Sergej Razov. L'Italia non può accettare le minacce e le velate insinuazioni che l'ambasciatore della Federazione Russa fa in casa nostra contro la nostra stampa libera e contro le nostre Istituzioni". Così Antonio Sabella, segretario di Italia moderata. "Italia moderata auspica che sarebbe opportuno richiamare il nostro ambasciatore Giorgio Starace da Mosca per consultazioni. Convocare ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - ", si rivolge ad Ella Signor Presidente del Consiglio Marioperché con la sua autorevolezza e il rispetto che ha per le nostre istituzioni provveda a contenere l'di unstraniero ospite del nostro Paese Sergej. L'non può accettare le minacce e le velate insinuazioni che l'della Federazione Russa fa in casa nostra contro la nostra stampa libera e contro le nostre Istituzioni". Così Antonio Sabella, segretario di. "auspica che sarebbe opportuno richiamare il nostroGiorgio Starace da Mosca per consultazioni. Convocare ...

