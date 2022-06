Tra Atalanta e Juve, cosa succede con Demiral (Di martedì 7 giugno 2022) L'Atalanta non è intenzionata a riscattare dalla Juventus Merih Demiral. Il difensore turco classe 1998 sembra sempre più... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) L'non è intenzionata a riscattare dallantus Merih. Il difensore turco classe 1998 sembra sempre più...

Advertising

sportli26181512 : Tra Atalanta e Juve, cosa succede con Demiral: L'Atalanta non è intenzionata a riscattare dalla Juventus Merih Demi… - calciomercatopp : Tra Atalanta e Juve, cosa succede con Demiral - SIMONE4ESPOSITO : RT @serieAnews_com: ?? Non solo l'#Atalanta, anche il #Napoli su #Lucumi: tra sondaggi e colloqui, il colombiano preferisce gli azzurri. Set… - MikDale78 : @SerieA @FIGC ce la facciamo anche questa volta a mettere di seguito Milan, Napoli, Juve, Atalanta, Lazio e Roma tr… - ivangallo80 : RT @serieAnews_com: ?? Non solo l'#Atalanta, anche il #Napoli su #Lucumi: tra sondaggi e colloqui, il colombiano preferisce gli azzurri. Set… -