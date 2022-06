Torna l’energia esplosiva dei Boomdabash feat Annalisa: “Tropicana” | I dettagli (Di martedì 7 giugno 2022) l’energia travolgente dei Boomdabash sta per Tornare questa estate insieme ad Annalisa con la hit “Tropicana”: ecco i dettagli L’attesa è finita! l’energia travolgente dei Boomdabash sta per Tornare! Da Venerdì 10 Giugno sarà finalmente disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store “Tropicana”, il nuovo atteso singolo dei Boomdabash cantato con Annalisa. Il brano in uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in pre – save al seguente link https://Capitol.lnk.to/Tropicana “Tropicana” segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022)travolgente deista perre questa estate insieme adcon la hit “”: ecco iL’attesa è finita!travolgente deista perre! Da Venerdì 10 Giugno sarà finalmente disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i principali digital store “”, il nuovo atteso singolo deicantato con. Il brano in uscita su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile in pre – save al seguente link https://Capitol.lnk.to/” segna il ritorno in musica in grande stile dei, ...

Advertising

BolognaFiere : RT @BolognaFiere: Torna #R2B2022, il Salone #internazionale della #ricerca e delle competenze per l'#innovazione: - 8-9 giugno al #Volvo co… - Bologna_CB : RT @BolognaFiere: Torna #R2B2022, il Salone #internazionale della #ricerca e delle competenze per l'#innovazione: - 8-9 giugno al #Volvo co… - PAOLOBONFIGLIOL : RT @BolognaFiere: Torna #R2B2022, il Salone #internazionale della #ricerca e delle competenze per l'#innovazione: - 8-9 giugno al #Volvo co… - ginugiola : RT @BolognaFiere: Torna #R2B2022, il Salone #internazionale della #ricerca e delle competenze per l'#innovazione: - 8-9 giugno al #Volvo co… - tecnopoloparma : RT @BolognaFiere: Torna #R2B2022, il Salone #internazionale della #ricerca e delle competenze per l'#innovazione: - 8-9 giugno al #Volvo co… -