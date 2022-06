Torino, Belotti non rinnoverà. Pronto il silenzioso addio ai granata (Di martedì 7 giugno 2022) Andrea Belotti ha preso troppo tempo e il Torino non ci sta più. Separazione in arrivo tra il club granata e l’attaccante Andrea Belotti ha indugiato troppo. Prendendo tempo per ponderare l’offerta di rinnovo del Torino, attendendo che altri club si facessero avanti, il Gallo ha tirato troppo la corda e adesso è Juric a dire di no. Dopo la partita di oggi dell’Italia, l’attaccante potrà considerarsi in ferie. Come si legge sulla Stampa, si tratterà di uno strappo molto silenzioso con il Toro e con i tifosi, che dovranno fare a meno del proprio capitano dalla prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Andreaha preso troppo tempo e ilnon ci sta più. Separazione in arrivo tra il clube l’attaccante Andreaha indugiato troppo. Prendendo tempo per ponderare l’offerta di rinnovo del, attendendo che altri club si facessero avanti, il Gallo ha tirato troppo la corda e adesso è Juric a dire di no. Dopo la partita di oggi dell’Italia, l’attaccante potrà considerarsi in ferie. Come si legge sulla Stampa, si tratterà di uno strappo moltocon il Toro e con i tifosi, che dovranno fare a meno del proprio capitano dalla prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, offerta per Bassette del @SMCaen. Interesse del @AS_Monaco per #Belotti - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Belotti chiuderà questa sera la sua stagione, saluto programmato alla nazionale dopo #ItaliaUngheria. Non ha dato nessuna… - CalcioNews24 : #Belotti ai saluti: il silenzioso addio al #Torino ?? - NandoPiscopo1 : @cesololinter194 @AnStorti Torino ha belotti Udinese beto Genoa destro - sildavbarman : RT @GarbaSte: Ma davvero dopo 17 anni di buio, nebbia e fumo negli occhi chiedete chiarezza al gallo #Belotti e non al presidente del Torin… -