Salario minimo, accordo nella notte a Strasburgo sulle linee guida europee (Di martedì 7 giugno 2022) Il documento ne fisserà i criteri di calcolo ma non obbligherà i Paesi ad adottare la misura. Piace a Pd e Movimento 5 stelle, no da Lega e Forza Italia. Per il ministro Orlando sarà un assist per i ..

elio_vito : 'Ce lo chiede l'Europa' è il giusto richiamo per realizzare le riforme, ora che il salario minimo 'ce lo chiede l'E… - petergomezblog : Conte: “Le paghe da fame sono normali per alcuni politici, per il M5s no. Dobbiamo approvare il salario minimo”… - fattoquotidiano : Mentre l'Italia dorme l'Europa va verso il salario minimo - Erminio58810238 : Sono le aziende creano posti di lavoro ma senza uno stato che crea le condizioni...... Ai voglia a stare a parlare… - cavicchioli : RT @Agenzia_Ansa: Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Lo ha annunciato nella notte la Commissione per l'occupazio… -