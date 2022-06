Pinamonti, Di Marzio: “Può lasciare l’Inter per un’altra avventura in Serie A: i dettagli” (Di martedì 7 giugno 2022) Pinamonti DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sul proprio sito ufficiale, parlando del futuro di Andrea Pinamonti. Ecco quanto affermato. “Dopo la grande annata in prestito all’Empoli, con cui ha collezionato 36 presenze e 13 gol in Serie A, Andrea Pinamonti ritornerà all’Inter. Su di lui ha messo subito gli occhi il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club ha già avviato una trattativa con i nerazzurri per portare l’attaccante classe 1999 alla corte di Giovanni Stroppa e rinforzare il reparto offensivo della rosa. La dirigenza della società brianzola pensa anche ad altri due nomi per aumentare il peso specifico dell’attacco: Junior Messias e Ounas”. Andrea Pinamonti non è riuscito mai a trovare grosso ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sul proprio sito ufficiale, parlando del futuro di Andrea. Ecco quanto affermato. “Dopo la grande annata in prestito all’Empoli, con cui ha collezionato 36 presenze e 13 gol inA, Andrearitornerà al. Su di lui ha messo subito gli occhi il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club ha già avviato una trattativa con i nerazzurri per portare l’attaccante classe 1999 alla corte di Giovanni Stroppa e rinforzare il reparto offensivo della rosa. La dirigenza della società brianzola pensa anche ad altri due nomi per aumentare il peso specifico dell’attacco: Junior Messias e Ounas”. Andreanon è riuscito mai a trovare grosso ...

