Omicron 5, primo caso in Sardegna. E per una volta gli esperti concordano: più contagi, ma meno gravi (Di martedì 7 giugno 2022) Omicron 5 toglie per un giorno la scena al vaiolo delle scimmie. La variante BA.5 del virus SarsCoV2 è arrivata anche in Sardegna, e in tutto il suo potenziale di contagiosità: a detta degli esperti, infatti, sembra che quest’ultima mutazione del virus confermi livelli di carica virale più alti rispetto alle precedenti. La nuova sotto-variante è stata isolata per la prima volta dal Laboratorio centrale del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Riguarda un 36enne di Cagliari che i medici hanno sottoposto ai test di rito durante un controllo in ospedale. L’uomo comunque sta bene, e si trova in isolamento domiciliare. Omicron 5 sbarca in Sardegna: primo caso a Cagliari «Questo conferma che il Coronavirus sta ancora circolando. E ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022)5 toglie per un giorno la scena al vaiolo delle scimmie. La variante BA.5 del virus SarsCoV2 è arrivata anche in, e in tutto il suo potenziale diosità: a detta degli, infatti, sembra che quest’ultima mutazione del virus confermi livelli di carica virale più alti rispetto alle precedenti. La nuova sotto-variante è stata isolata per la primadal Laboratorio centrale del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Riguarda un 36enne di Cagliari che i medici hanno sottoposto ai test di rito durante un controllo in ospedale. L’uomo comunque sta bene, e si trova in isolamento domiciliare.5 sbarca ina Cagliari «Questo conferma che il Coronavirus sta ancora circolando. E ...

Advertising

ErsiliaDe1 : @venegunden Avendo persone in famiglia che lavorano nella sanità li ho avuti ma per fortuna solo di recente con la… - CTAMELLINI : @errico_erika @bincenzino Anche con 2 dosi è uguale ma la differenza è che Omicron non era né Delta né quella roba… - infoitinterno : Variante Omicron 5, primo caso in Liguria. Bassetti: 'Nessun sintomo grave' - carlo_centemeri : Sono almeno tre, rileva Francesco Broccolo, i motivi che permettono di mettere in relazione la presenza della BA.5 … - infoitinterno : Omicron 5, isolato al San Martino il primo caso in Liguria: è un 80enne di ritorno da una crociera nel Mediterraneo -