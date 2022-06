Oligarchi russi e quelli italiani? L' affondo di Vittorio Feltri | perché in verità c' è poca diferenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Da quando è iniziata, oltre cento giorni orsono, la guerra traa e Ucraina, anche sui giornalisi ciarla di, eppure ho l'impressione, anzi la certezza, che pochi lettori conoscano il significato di tale termine, ovvero "a". La parola in questione deriva dal greco antico, "olígoi" e "archía", ossia "governo di pochi". L'a non è una specialità russa, contrariamente a quanto si crede, l'abbiamo avuta anche in Italia, precisamente a Firenze, durante il ducato, 500 anni orso no. Oggi parliamo di questa sorta di casta, vicina al potere politico, come fosse una banda di profittatori che sostiene Putin per motivi di interesse. Può darsi che ci sia del vero in questa interpretazione. Tuttavia dobbiamo aggiungere che pure nel nostro Paese il sistema di comando ...