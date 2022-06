Nordafricano | gestore di lido | si butta nel mare agitato e salva due bambini A riva è stroncato da un malore

Advertising

CasertaNews

...intervenuti questa notte nei giardini di Quinto a Genova per soccorrere un giovane... Provincia e privatodel terreno coinvolto dal movimento franoso dello scorso 24 luglio, che ha ......cittadina italiana di 42 anni e un cittadinodi 39 anni irregolare sul territorio nazionale, entrambi pregiudicati, perché dopo essere entrati in un negozio hanno minacciato il... Salva bambini in mare poi muore annegato Ha salvato due bimbi dalle onde ed e’ poi deceduto a riva per un malore. E’ morto cosi’ a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale ...L’uomo, un nordafricano, è stato fermato dai carabinieri alla stazione di Locate Triulzi con l’aiuto di due ragazzi della Sierra Leone ...