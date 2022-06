“Non ho paura, non vedo l’ora di farlo”: Fabio Ridolfi pronto a morire con la sedazione profonda (Di martedì 7 giugno 2022) Tramite il puntatore oculare, il suo unico modo di comunicare con il mondo, Fabio Ridolfi si dice pronto a morire con sedazione profonda e continua. Immobilizzato da 18 anni a causa di una tetraparesi, il 46enne di Fermignano (Pesaro) è da mesi in attesa di un responso dalla Regione Marche sul tipo di farmaco che dovrebbe accompagnarlo alla morte, dopo che la sua condizione è stata riconosciuta come “insopportabile” dal Comitato etico preposto. Fabio Ridolfi pronto a morire con la sedazione profonda “Basta trattarci come cittadini di serie B – dice – è assurdo che ci voglia più di un mese per individuare il farmaco mortale. Grazie al vostro menefreghismo sono costretto a scegliere la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Tramite il puntatore oculare, il suo unico modo di comunicare con il mondo,si dicecone continua. Immobilizzato da 18 anni a causa di una tetraparesi, il 46enne di Fermignano (Pesaro) è da mesi in attesa di un responso dalla Regione Marche sul tipo di farmaco che dovrebbe accompagnarlo alla morte, dopo che la sua condizione è stata riconosciuta come “insopportabile” dal Comitato etico preposto.con la“Basta trattarci come cittadini di serie B – dice – è assurdo che ci voglia più di un mese per individuare il farmaco mortale. Grazie al vostro menefreghismo sono costretto a scegliere la ...

Advertising

TeresaBellanova : Con chiarezza, senza nessuna paura della verità @matteorenzi nell’intervista a Il Corriere smaschera i bluffatori d… - _Nico_Piro_ : Si continua a dire che non bisogna trattare perchè se no Putin arriva fino in Portogallo (la Transinistria è già pa… - ale_dibattista : 'D’altro canto se c’è un’industria che non entra mai in crisi questa è proprio quella della Paura. Chi ha paura di… - drewmysoull : RT @Alpha___Lyrae: Ma se non vi va bene che una donna si difenda, perché quando ci lamentiamo che abbiamo paura a uscire di casa da sole ci… - __QueenTay_ : @bilirubinama Io quando avevo 11 anni, 11 ANNI, avevo paura di un libro di piccoli brividi Più fifona di così è im… -