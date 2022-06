Napoli, l’ultima moda sono i furti di marmitte: ladri a caccia di palladio, 100 euro a colpo (Di martedì 7 giugno 2022) Aumentano i furti di marmitte di automobili a Napoli: un nuovo trend che non è legato al mercato nero dei pezzi di ricambio ma all’estrazione del palladio, un metallo nobile presente nelle marmitte di nuova generazione. Solo in piccole quantità, ma abbastanza da fruttare ai ladri anche cento euro per colpo. Si tratta di un nuovo business che sembra stia attraendo i ladri, anche perché comporta tecniche molto più sbrigative: non si tratta infatti di smontare il pezzo, preservandone giunti e raccordi, ma di strapparlo via dall’auto, provocando al mezzo anche danni maggiori. L’ultimo caso la scorsa notte. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono a Fuorigrotta, allertati dal 112. Due persone con una Fiat ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Aumentano ididi automobili a: un nuovo trend che non è legato al mercato nero dei pezzi di ricambio ma all’estrazione del, un metallo nobile presente nelledi nuova generazione. Solo in piccole quantità, ma abbastanza da fruttare aianche centoper. Si tratta di un nuovo business che sembra stia attraendo i, anche perché comporta tecniche molto più sbrigative: non si tratta infatti di smontare il pezzo, preservandone giunti e raccordi, ma di strapparlo via dall’auto, provocando al mezzo anche danni maggiori. L’ultimo caso la scorsa notte. I carabinieri del nucleo radiomobile diintervengono a Fuorigrotta, allertati dal 112. Due persone con una Fiat ...

