Molestie sul treno | il padre di una vittima | «Erano invasati | le potevano fare di tutto»

(Di martedì 7 giugno 2022) 17 anni, per la prima volta in gita con un’amica, si è ritrovata bloccata in un vagone, ammassata, in mezzo a un gruppo di ragazzi su di giri. Il racconto del papà

RaiNews

Però, in questo caso, disordini ehanno una connotazione chiara. "Generalizzare è ...era andato un po' in vacanza negli ultimi due anni perché il fuoco del dibattito s'era spostato prima...Il secondo filone delle indagini si focalizza specificatamente sullesessuali denunciate da cinque adolescenti lombardetreno che le riportava a casa dopo una giornata a Gardaland. ... Molestie sul treno per Gardaland: 30 i sospettati, quasi tutti minorenni 17 anni, per la prima volta in gita con un’amica, si è ritrovata bloccata in un vagone, ammassata, in mezzo a un gruppo di ragazzi su di giri. Il racconto del papà ...La Procura di Verona sta lavorando su due inchieste parallele dopo la maxirissa avvenuta il 2 giugno tra Peschiera e Castelnuovo.