Ligue 1, Marsiglia punito: 130mila euro di multa e un turno a curve chiuse (Di martedì 7 giugno 2022) La LFP ha inviato un conto molto salato al Marsiglia, i cui tifosi si sono resi protagonisti in negativo nell'ultima giornata della Ligue 1 2021/2022. Il match con lo Strasburgo ha infatti permesso all'OM di tornare in Champions League: al fischio finale sono stati centinaia i fumogeni accesi dalle due curve. Il tutto senza dimenticare anche i fuochi d'artificio. Per questo motivo il Marsiglia dovrà pagare una multa monstre da 130mila euro e dovrà giocare la prossima partita al Velodrome con le curve chiuse. SportFace.

