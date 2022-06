L’ex presidente russo Dmitry Medvedev attacca | “Farò di tutto per fare sparire chi è contro la Russia”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) “Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della. E finché sono vivo,diper farli”. Si può dire che non abbia usato mezzi termini, vicedel Consiglio di sicurezzaed exdella Federazione, per definire (su Telegram) chi èil suo Paese, per esempio l’Occidente. Se in questi giorni si sono susseguiti gli inviti al dialogo come strumento per arrivare alla pace in Ucraina,sembra non avere lasciato scampo a chi la pensa diversamente. A cominciare dall’Unione europea che ha recentemente raggiunto l’accordo sul sesto pacchetto di sanzioni. “Gli imbecilli europei nel loro zelo hanno ...