Johnny Depp festeggia la vittoria del processo spendendo 60mila sterline per una cena (Di martedì 7 giugno 2022) Johnny Depp ha recentemente speso decine di migliaia di sterline al fine di festeggiare con Jeff Beck e un gruppo di amici la sua vittoria del processo per diffamazione contro l'ex moglie. Johnny Depp è apparentemente tornato a sorridere dopo la sua vittoria nel processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard: l'amatissima star hollywoodiana ha deciso di festeggiare con Jeff Beck e altri amici spendendo oltre 60 mila sterline per una cena in un ristorante indiano di Birmingham. Depp, che ha appena vinto la sua causa per diffamazione altamente pubblicizzata contro la Heard, ha speso più di 62.000 dollari per una speciale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022)ha recentemente speso decine di migliaia dial fine dire con Jeff Beck e un gruppo di amici la suadelper diffamazione contro l'ex moglie.è apparentemente tornato a sorridere dopo la suanelper diffamazione contro la ex moglie Amber Heard: l'amatissima star hollywoodiana ha deciso dire con Jeff Beck e altri amicioltre 60 milaper unain un ristorante indiano di Birmingham., che ha appena vinto la sua causa per diffamazione altamente pubblicizzata contro la Heard, ha speso più di 62.000 dollari per una speciale ...

