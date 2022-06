Ibrahimovic, un post-carriera da ambasciatore del calcio con la Svezia (Di martedì 7 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic ha un accordo di massima con la Federcalcio della Svezia per un ruolo di rappresentanza quando avrà smesso di giocare Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Zlatanha un accordo di massima con la Federdellaper un ruolo di rappresentanza quando avrà smesso di giocare

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Ibra_official, un post-carriera da ambasciatore del calcio con la @svenskfotboll - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMila… - PianetaMilan : .@Ibra_official, un post-carriera da ambasciatore del calcio con la @svenskfotboll - @acmilan #ACMilan #Milan… - SempreMilanit : ???? #Ibra trova l'accordo con la Svezia ?? Resta aperta una porta per il #Milan #SempreMilan - infoitsport : Ibrahimovic, decisione presa per il post ritiro: ecco cosa farà - gilnar76 : Ibrahimovic, decisione presa per il post ritiro: ecco cosa farà #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -