Governo | Draghi a Parigi incontra Macron e interviene a riunione Ocse

Roma, 7 giu (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi mercoledì 8 e giovedì 9 giugno si recherà a Parigi per un incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e per partecipare alla Cerimonia di apertura della riunione a livello ministeriale del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo rende noto palazzo Chigi. La riunione sarà presieduta dall'Italia, con la Norvegia e il Messico vice presidenti, e i ministri dibatteranno sul tema 'Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile'. Di seguito i dettagli del programma: Mercoledì 8 giugno, ore 20.15 - arrivo del presidente del Consiglio al palazzo dell'Eliseo. A seguire, cena di lavoro con il presidente ...

