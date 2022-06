Giubileo Regina, Odescalchi: “Elisabetta figura metafisica e identitaria” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Regina Elisabetta? Una figura metafisica, sembra non appartenere al nostro tempo. La monarchia in Italia con i Savoia? Non tornerà. In Inghilterra è diverso. Tutto un popolo si identifica in lei anche se il sovrano rimane una figura simbolica. Non ha mai deciso i destini della nazione”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Innocenzo Odescalchi principe, intellettuale e scultore commentando il trionfo del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Ed ha aggiunto prima dell’apertura della sua mostra, ‘Oltre’, allestita a Roma negli spazi dell’ antica fornace del Canova: “del resto noi in Italia abbiano il pontefice – ha aggiunto – nel Regno Unito la Regina, una sorta di dio, non è un caso cha sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “La? Una, sembra non appartenere al nostro tempo. La monarchia in Italia con i Savoia? Non tornerà. In Inghilterra è diverso. Tutto un popolo si identifica in lei anche se il sovrano rimane unasimbolica. Non ha mai deciso i destini della nazione”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Innocenzoprincipe, intellettuale e scultore commentando il trionfo deldi Platino della. Ed ha aggiunto prima dell’apertura della sua mostra, ‘Oltre’, allestita a Roma negli spazi dell’ antica fornace del Canova: “del resto noi in Italia abbiano il pontefice – ha aggiunto – nel Regno Unito la, una sorta di dio, non è un caso cha sia ...

