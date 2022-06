Fabio Ridolfi deciso verso la sedazione profonda: «La scelgo per il vostro menefreghismo. Non ho paura» (Di martedì 7 giugno 2022) È deciso ad andare fino in fondo Fabio Ridolfi, l’uomo di 46 anni di Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino, che ha annunciato di voler ricorrere alla sedazione profonda. Da 18 anni Ridolfi è immobilizzato a letto dopo che gli è stata diagnosticata una tetraparesi. «Non ho paura. Non vedo l’ora di farlo» ha detto il 46enne che per comunicare usa il puntatore oculare. Ridolfi da tempo porta avanti una battaglia, assistito dall’associazione Coscioni, con le autorità sanitarie marchigiane per vedersi riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito. Da Ancona però tardano ad arrivare le indicazioni su procedura e farmaco, al punto da spingere Ridolfi a cedere alla sedazione profonda, assieme ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Èad andare fino in fondo, l’uomo di 46 anni di Fermignano, in provincia di Pesaro-Urbino, che ha annunciato di voler ricorrere alla. Da 18 anniè immobilizzato a letto dopo che gli è stata diagnosticata una tetraparesi. «Non ho. Non vedo l’ora di farlo» ha detto il 46enne che per comunicare usa il puntatore oculare.da tempo porta avanti una battaglia, assistito dall’associazione Coscioni, con le autorità sanitarie marchigiane per vedersi riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito. Da Ancona però tardano ad arrivare le indicazioni su procedura e farmaco, al punto da spingerea cedere alla, assieme ...

