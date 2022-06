Dal McDonald' s allo spazio | chi è la prima donna messicana a volare in orbita con

(Di martedì 7 giugno 2022) Nata a Jalisco in Messico, è arrivata negli Stati Uniti a 7 anni, ha trascorso 5 anni lontano dai genitori e ha lavorato da's per mantenere la famiglia. Ora Katya Echazarreta , 26 anni, nel ...

Nata a Jalisco in Messico, è arrivata negli Stati Uniti a 7 anni, ha trascorso 5 anni lontano dai genitori e ha lavorato da's per mantenere la famiglia. Ora Katya Echazarreta , 26 anni, nel suo curriculum può scrivere di aver partecipato anche alla missione NS - 21 di Blue Origin di Jeff Bezos , patron di Amazon,