Dal McDonald’s allo spazio | chi è la prima donna messicana a volare in orbita con Jeff Bezos

(Di martedì 7 giugno 2022) Nata a Jalisco in Messico, è arrivata negli Stati Uniti a 7 anni, ha trascorso 5 anni lontano dai genitori e ha lavorato daper mantenere la famiglia. Ora Katya Echazarreta, 26 anni, nel suo curriculum può scrivere di aver partecipato anche alla missione NS-21 di Blue Origin di, patron di Amazon, ed essere parte del Citizen Astronaut Program, diventando così laad andare nello. Un bel salto di qualità! Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico I dedicate this flight to you, Mexicopic.twitter.com/VMCr5NgHEM — Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022 “Dedico questo volo a te, Messico“, ha scrittodi salire sulla capsula che l’avrebbe portata a diventare anche la più giovane...