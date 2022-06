Costume da bagno, la scelta di stile più cool per sposarsi adesso (Di martedì 7 giugno 2022) E se l'abito bianco fosse un Costume? In vista di un matrimonio sulla spiaggia o a bordo piscina il capo su cui puntare è assolutamente un bridal swimwear dal Dna couture: dal bikini glamour all'intero più easy, prezioso, romantico o sgambatissimo, ecco i modelli per andare a nozze nell'estate 2022 Leggi su vanityfair (Di martedì 7 giugno 2022) E se l'abito bianco fosse un? In vista di un matrimonio sulla spiaggia o a bordo piscina il capo su cui puntare è assolutamente un bridal swimwear dal Dna couture: dal bikini glamour all'intero più easy, prezioso, romantico o sgambatissimo, ecco i modelli per andare a nozze nell'estate 2022

Advertising

GraziaDeNicola1 : Tutta la mia solidarietà alle fans di Soleil in lutto perchè convinte che Soleil sarebbe stata all'Isola una settim… - GraziaDeNicola1 : @carolasonoio Soleil che secondo loro andava all'Isola una settimana a sfoggiare i costumi da bagno della sua colle… - alessileee : è arrivato il periodo in cui sudi anche in costume da bagno ?? - Manu777711 : RT @sailor_snickers: Oggi volevo ricordarvi che solo una società malata è capace di inventarsi una “prova costume”, creata ovviamente solo… - beeetlejuiiice : esiste un costume da bagno uguale all'intimo? cioè possibile che mi sta meglio l'intimo e non il costume??? -