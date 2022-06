Costa più cara a MfE l’Opa su Mediaset España

Leggi su tvzoom

(Di martedì 7 giugno 2022) MfE migliorasucon l’appoggio del consiglio Expansión, pagina 10, di A.Z.G. Media For Europe (MFE), il gruppo controllato dalla famiglia Berlusconi, ha annunciato ieri un miglioramento dell’offerta pubblica di acquisto lanciata per, secondo quanto riportato in una nota inviata ieri alla Commissione spagnola per la Borsa (CNMV). In particolare, MfE alza la sua proposta in contanti a 4,32 euro per ogni due azioni. Cioè 2,16 euro per azione. Inizialmente, l’offerta ammontava a 1,86 euro per azione. Il corrispettivo, di natura mista, è integrato da un pagamento in azioni che rimane invariato: scambio di nove azioni MfE di nuova emissione per ogni due azionioggetto dell’offerta, il 44,3% che ...