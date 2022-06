Caricabatterie universale, c’è l’accordo in UE: come funziona e quando sarà attivo (Di martedì 7 giugno 2022) Caricabatterie universale. Dopo anni di richieste e discussioni, l’idea è diventata realtà. A comunicarlo via social la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (Imco). Via libera dunque al caricatore unico di tipo Usbc per smartphone, tablet e tutti gli altri device nell’Unione Europea. Le nuove regole riguarderanno tutti i dispositivi elettronici a prescindere dal loro brand di appartenenza. Leggi anche: WhatsApp Web, a rischio la privacy degli utenti: ecco come si controlla Caricatore universale, trovato l’accordo: la normativa Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato l’accordo sulla direttiva che imporrà a tutti i produttori di offrire ai clienti un Caricabatterie universale per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022). Dopo anni di richieste e discussioni, l’idea è diventata realtà. A comunicarlo via social la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (Imco). Via libera dunque al caricatore unico di tipo Usbc per smartphone, tablet e tutti gli altri device nell’Unione Europea. Le nuove regole riguarderanno tutti i dispositivi elettronici a prescindere dal loro brand di appartenenza. Leggi anche: WhatsApp Web, a rischio la privacy degli utenti: eccosi controlla Caricatore, trovato: la normativa Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovatosulla direttiva che imporrà a tutti i produttori di offrire ai clienti unper ...

