Alex Wyse e Luigi Strangis insieme a Sanremo 2023 con un duetto? (Di martedì 7 giugno 2022) Alex Wyse e Luigi Strangis, secondo gli ultimi rumor, starebbero valutando l’ipotesi di partecipare al prossimo Festival di Sanremo con un duetto inedito. Nonostante questa edizione di Amici sia andata molto bene, Alex Wyse e Luigi Strangis in classifica non hanno ottenuto lo stesso successo dei loro predecessori Sangiovanni ed Aka7even. L’anno scorso, infatti, singoli come Guccy Bag, Lady, Malibù, Yellow e Loca spopolavano in radio, su iTunes ed anche Spotify, mentre oggi facciamo fatica a trovare quelli dei due nuovi artisti. Proprio in queste ore, Tienimi Stanotte del vincitore di Amici, si trova alla posizione #40 di iTunes. Per questo motivo sarebbe nata l’idea di unire le forze e presentarsi alla corte di Amadeus ... Leggi su biccy (Di martedì 7 giugno 2022), secondo gli ultimi rumor, starebbero valutando l’ipotesi di partecipare al prossimo Festival dicon uninedito. Nonostante questa edizione di Amici sia andata molto bene,in classifica non hanno ottenuto lo stesso successo dei loro predecessori Sangiovanni ed Aka7even. L’anno scorso, infatti, singoli come Guccy Bag, Lady, Malibù, Yellow e Loca spopolavano in radio, su iTunes ed anche Spotify, mentre oggi facciamo fatica a trovare quelli dei due nuovi artisti. Proprio in queste ore, Tienimi Stanotte del vincitore di Amici, si trova alla posizione #40 di iTunes. Per questo motivo sarebbe nata l’idea di unire le forze e presentarsi alla corte di Amadeus ...

Advertising

Novella_2000 : Luigi e Alex potrebbero approdare in duetto a Sanremo 2023: il rumor - BITCHYFit : Alex Wyse e Luigi Strangis insieme a Sanremo 2023 con un duetto? - annacasini96 : RT @infossataperlui: ragazzi e ragazze, spammiamo Alex Wyse qui sotto per scoprire che profumo usa ? @imalexwyse #alexwyse #alexcheprofumo… - sof23238 : RT @giulionaaaaa: se vedete un ragazzo in macchina con alex wyse a tutto volume in giro per bergamo,è lui @turbojr_ . lesgo - singlesisolamai : RT @infossataperlui: ragazzi e ragazze, spammiamo Alex Wyse qui sotto per scoprire che profumo usa ? @imalexwyse #alexwyse #alexcheprofumo… -